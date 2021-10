Will Smith miał MYŚLI SAMOBÓJCZE!

K.j. 58 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Chcials wesprzec slowem kazda osobe, ktora ma mysli depresyjne badz inny ciezki czas w zyciu. Zucie jest suma cheil dobrych i zlych. Gdy jest zbyt stabilnie, prsyzwyczajamy sie i nie czerpiemy z tych dni radosci. Te ciezkie dni i wyjscie z nich do chocby "normalnosci" pokazuje jak zycie jest wspaniale. Nawet jesli teraz jest Ci ciezko, to wszystko moze sie zmienic. Bo jesli tkwisz w jakims problemie i jestes na nim skupiona/skupiony to nie widzisz wielu rozwiazan/zmian, ktore sa potencjalna szansa. Rozmawiaj z bliskimi Ci ludzmi, dbaj o siebie, odpusc zle mysli, meczaca przeszlosc. Mysl o mozliwych, pozytywnych rozwiazaniach. Idz na spacer, oddychaj, wychyl buzie do slonca. Docen to co masz - zdrowie, wzrok, sluch, dotyk itp. Mozesz bardzo wiele, mimo ze w ciezkich chwilach wydaje Ci sie ze jest odwrotnie. Zycie rowniez pisze swoje scenarousze - cos vo teraz wydaje Ci sie byc negatyene i traumatyczne, za jakis czas moze Ci pokazac, ze bylo potrzebny by przejsc ta zmiane, transformacje. Nikt nie jest gotowy na zmiany, czesto sa one trudne, ale dzieki nim idziemy do przodu. Przutulsm mocno wszystkich, ktorzy teraz tego potrzebuja. Ps. Leze z migrena, ale bardzo chcialam zrobic cos dobrego tym komentarzem :)