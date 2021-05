Will Smith pozuje w kapciach i BEZ KOSZULKI. "W życiu nie byłem w TAK ZŁEJ FORMIE" (FOTO)

Mamy 2021 rok i oznacza to, że - choć może się to wydawać niewiarygodne - gwiazdor "Facetów w czerni", "Ja, robot" i "Jestem legendą" skończy niedługo 53 lata. Znany z dbałości o sylwetkę Will Smith, korzystając z lockdownu, postanowił zrobić sobie przerwę od rygorystycznych ćwiczeń. Efektami pochwalił się na Instagramie.