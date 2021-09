Wille i apartamenty warte FORTUNĘ! Do nich należą NAJDROŻSZE POSIADŁOŚCI w polskim show biznesie (ZDJĘCIA)

ina 2 godz. temu zgłoś do moderacji 88 8 Odpowiedz

piekne, tylko pomarzyć... nie ma co być zawistnym, zawsze był podział na klasy i ludzi którym sie udało zarobić większą kasę, oraz takim co tyrają i nic z tego nie maja. nie zmienia to jednak faktu, ze chawiry maja naprawdę fajne