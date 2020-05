Wiosenna Martyna Gliwińska pokazuje piegi na twarzy. Internauci: "Wyglądają jak WĄGRY"

Gonzo 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

To ona szydzila z dzieciaków pod żabką _a sama obraca sie w "ELYTARNYM" środowisku trójmiejskich stręczycieli, pań do towarzystwa i dillerów. Tatus synusia oskarzony o cpanie i gwalt - no, tym to sie mozna pochwalic, rzeczywiscie osiągnięcie 🙄