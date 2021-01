Włochy blokują TikToka po tragicznej ŚMIERCI 10-latki. Dziewczynka próbowała wykonać challenge...

gość 28 min. temu zgłoś do moderacji 23 1 Odpowiedz

niestety ale taka jest prawda że to wina rodziców. Rodzice odpowiadają za to co robi ich dziecko, mamy pokolenie rodziców którzy dadzą dziecku telefon tablet komputer telewizję byle by dziecko nie zawracało mu dupy. Smutna ale prawdziwe. Skoro aplikacja jest od 13 rż to jakim cudem 10 letnie dziecko miało do niej dostęp? Gdzie byli rodzice? Rodzice powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za to wszystko.