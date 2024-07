Wnuczka Krzysztofa Kowalewskiego wzięła ślub z kobietą! "Pobrałyśmy się 12 czerwca" (ZDJĘCIA)

Takaprawda 26 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

I dziwią się potem że ludzie sa przeciwko takim!!! A to głównie dlatego że afiszują się z tym, zdjęcia z pocalunkami i nie tylko,i jakieś śluby itd.Po jaką cho-e to pokazujecie w internecie wy puste glowy?? A potem zdziwienie ze ludzie sie brzydzą!! Przecuez takie zwiazki to choroba, ale to wasza sprawa,zyjcie sobie jak chcecie , tylko przestancie sie tym chwalic jak nienormalni.