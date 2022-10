Wojciech Gola i Fame MMA żegnają Dawida Ozdobę: "W takich chwilach trudno cokolwiek powiedzieć"

Wczoraj zmarł Dawid Ozdoba. Wiadomość o jego śmierci pogrążyła w smutku rodzinę, najbliższych i wiele osób, które spotkały go na swojej drodze. My zapamiętamy Dawida jako jednego z pierwszych zawodników Fame MMA i jedną z najbardziej charyzmatycznych osób, jakie poznaliśmy . Niestety od lat walczył z depresją i problemami zdrowotnymi. Federacja Fame MMA składa najszczersze kondolencje rodzinie Dawida i jego przyjaciołom.

Post poświęcony Dawidowi opublikowała też Edyta Herbuś, która we wtorkowy wieczór poprosiła obserwujących, by dołączyli się do pożegnania tancerza.