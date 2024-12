Wojciech Jagielski porzucił karierę w telewizji i został PSYCHOTERAPEUTĄ. Mówi o zarobkach: "To nie są duże pieniądze"

Wojciech Jagielski otworzył gabinet psychoterapeutyczny

Ja robię to z mojej prawdziwej natury, czyli z ciekawości. Co do tego, czy to jest biznes - to zależy, ile czasu temu poświęcę. Można dość dobrze z tego żyć, ale porównując zarobki z tymi w show-biznesie w mojej, nazwijmy to, szczytowej formie - to nie są duże pieniądze. Ja nie robię tego dla zysków, tylko dlatego, że jestem ciekaw, jakimi problemami ludzie żyją, co mają w głowach, jakie emocje i jakie myśli. Wydaje mi się, że do tego jestem urodzony - mówił Wojciech Jagielski w rozmowie z serwisem Wprost.