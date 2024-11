Wojna na szczycie: Laluna UDERZA w Caroline Derpienski. "Robi z ludzi DEBILI. Dopadnie ją karma"

Laluna w ostrych słowach o Caroline Derpienski

Panie mają ze sobą na pieńku od ubiegłorocznej konferencji Clout MMA, na której doszło do ich pierwszego spotkania obfitującego we wzajemne obraźliwe epitety.

Polacy uwierzyli, ale to nie wina ludzi. To znaczy, że mamy dużo osób, które są wrażliwe na ludzką krzywdę. A ten łeb, Karolina Derpieńska, za to, jak się zachowuje i robi z ludzi debili, dopadnie ją karma. Jest młoda, głupia i nie ma pojęcia, co robi. Jak można być tak pozbawionym zasad, honoru i czegokolwiek? Koszmar - napisała z bezwzględną szczerością.