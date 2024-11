Caroline Derpienski, mimo biedy, baluje w klubie i zdradza, jak teraz będzie ZARABIAĆ NA ŻYCIE!

Ciekawa sprawa .chcecie mi powiedzieć ,że dziewczyna nie miała żadnych własnych pieniędzy od samego początku ? A jej biznes ? To też była jedna wielka ściema ? Przykro mi ,ale to jest kolejną zagrywka Karoliny ,a to już nie jest nawet śmieszne ..kiedyś byłam w stanie zrozumieć że dla sławy zrobi wiele ,ale to ?? Po co ? Ona sama sobie zaprzecza ,ciągle wymyśla nowe ideologię swojej głupoty ,chce wmówić wszystkim że nie stać ją na nic ,jednocześnie chodząc na imprezy ? Przylatując do Polski z torebką za kilkanaście tysięcy ?Polacy bywają naiwni ,ale proszę was już się ogarnijcie z nią..