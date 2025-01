Wojtek Sawicki jest zażenowany traktowaniem niepełnosprawnych w urzędzie: "UPODLENIE CZŁOWIEKA"

Wojtek Sawicki, znany influencer zmagający się z dystrofią mięśniową Duchenne'a, zwrócił uwagę na problem systemu asystentów dla osób z niepełnosprawnościami w Gdyni. Doszło do tego, że osoby te muszą czekać nocą przed urzędem, by złożyć wniosek o pomoc.

Sawicki podkreśla, że asystent umożliwia funkcjonowanie w domu. Jeśli chory nie ma takiej pomocy, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić, czeka go przeprowadzka do Domu pomocy społecznej albo Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Tam miesięczne utrzymanie pacjenta kosztuje co najmniej 8 tysięcy złotych. Ponadto Sawicki w niedawnej rozmowie z "Faktem" wyjawił też, że całodobowa opieka asystentów, której on wymaga jako osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, kosztuje ok. 20 tysięcy złotych miesięcznie.