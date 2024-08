Agata z Life on Wheelz przerywa milczenie po ogłoszeniu rozstania. Opublikowała WYMOWNY post

Xxx 34 min. temu zgłoś do moderacji 107 3 Odpowiedz

Nie wiem czy robić z niej bohaterkę, bo to był jej świadomy, dojrzały wybór... chciała tego, mogła innego. Dla mnie bohaterkami są kobiety, które opiekuja się obłożnie chorym dzieckiem, często same, bo tatuś mówi nara...i to jest faktycznie bezwarunkowa miłość matki do dziecka. Nie dostają pomocy od Państwa albo minimalna, nie maja czasu wrzucać filmików na instagram i na tym zarabiać, bo nie mają zazwyczaj czasu zjeść normalnie I pójść do toalety....to dla mnie jest poświęcenie, a to co ona zrobiła to był wybór