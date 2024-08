Fani już dawno temu zauważyli, że u Wojtka i Agaty z Life on Wheelz nie działo się najlepiej. "Jej oczy to mówiły"

Rozchodzimy się w dobrych stosunkach, nie czujemy do siebie niechęci. Do końca życia pozostaniemy przyjaciółmi, którzy będą trzymać za siebie kciuki . A przynajmniej bardzo byśmy tego chcieli. Planujemy dalej prowadzić Life On Wheelz, bo to nasz projekt życia, który uczy, pomaga, zmienia myślenie o niepełnosprawności wielu ludzi - zapewnili.

Kryzys u Life on Wheelz trwał od dawna? Komentarze fanów są jednoznaczne

Osobiście nigdy nie widziałam romantycznego uczucia między wami, przyjaźń prędzej. I nawet ten post wali sztucznością na kilometr. Miłość wygasła, ale nadal oboje będziecie prowadzili ten profil; Mimo wszystko jednak trochę okłamywaliście. Posty sprzed paru tygodni brzmią jak idealne małżeństwo. Czyli jednak nie byliście tacy szczęśliwi... Prawdopodobnie wiedzieliście oboje, że tak to się skończy, więc nie rozumiem po co wam był ten ślub, żeby zaraz brać rozwód; Też myślałam, że to się tak skończy... to nie hejt, to obiektywne patrzenie z boku... Agata za bardzo obciążona, ciągle boryka się z problemami dnia codziennego; Jej oczy mówiły to już dawno temu; W postach Agaty już dawno było widać, że nie jest szczęśliwa; Było widać od jakiegoś czasu, Agata taka smutna, wyglądała jak zmęczona życiem pielęgniarka całodobowa, a nie młoda żona - czytamy.