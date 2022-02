Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Pomylono IMIĘ Krystiana Ochmana! Nie zostawił tego bez komentarza

Krystian Ochman jakiś czas temu znalazł się w samym centrum zainteresowania mediów. Ma to oczywiście związek z polskimi preselekcjami do Eurowizji, które nieoczekiwanie budzą w tym roku ogromne emocje. Ostatecznie sobotniego wieczoru to właśnie on odniósł zwycięstwo, pokonując m.in. faworytkę jurorów Darię czy skompromitowaną Lidię Kopanię.