Wspaniałomyślny i łaskawy Krzysztof Bosak mówi, co zrobi, gdy jego DZIECKO będzie HOMOSEKSUALNE

I ok, tylko jedna uwaga. To jest problem dla niego jako ortodoksyjnego katolika, ale całego chrześcijanstwa nie wolno w to mieszać, bo są różne koscioły chrześcijanskie, które nie mają żadnego problemu z homoseksualzmem jako takim i z "praktykowanym" jak to pan Krzysio określił. Moi znajomi protestanci nie straszą piekłem za spanie z osobą tej samej płci.