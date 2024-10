Wszczęto śledztwo ws. śmierci Elżbiety Zającówny. "Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok"

We wtorek media obiegły smutne wieści o śmierci Elżbiety Zającówny , aktorki znanej z takich produkcji jak "Vabank", "07 zgłoś się" czy "Matki, żony i kochanki" . Gwiazda od lat zmagała się z nieuleczalną chorobą von Willebranda. Znani znajomi pożegnali ją w poruszających wpisach.

Teraz "Super Express" donosi, że przyczyną zgonu aktorki zajmie się prokuratura. Dziennik ustalił, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie, co potwierdził rzecznik Piotr Skiba. Choć teoretycznie chodzi o art. 155 & 1 kodeksu karnego, czyli "nieumyślne spowodowanie śmierci", to jest to standardowa procedura.