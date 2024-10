Agata Młynarska żegna Elżbietę Zającównę i wspomina o licznych spotkaniach z aktorką. "Nie mogę uwierzyć, że to piszę"

Nie mogłaby Młynarska zadzwonić do rodziny zmarłej? Skoro pisze o nich "Gabrysia, Krzysiu", to pewnie zna ich bliżej i telefon do nich ma. A nawet jak nie ma, to może go łatwo zdobyć. Czy ona naprawdę myśli, że rodzina pogrążona w żałobie będzie wchodzić na jej socialmedia i innych równie mądrych celebrytów, i tam szukać kondolencji, których są faktycznym adresatem? No chyba, że nie są. Może to my, czytelnicy pudelka jesteśmy faktycznymi adresatami tych konfolencji.