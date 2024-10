Elżbieta Zającówna była żoną znanego scenarzysty. Ich córka unika blasków fleszy i rozwija karierę w innej branży

Elżbieta Zającówna swego czasu zasilała grono najpopularniejszych rodzimych aktorek. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w polskiej komedii "Vabank". Jej talent aktorski został również dostrzeżony i wyróżniony za kreację w filmie "Seksmisja". Jednak to serial "Matki, żony i kochanki" przyniósł Zającównie prawdziwą sławę. Mimo licznych sukcesów, gwiazda przerwała karierę w związku z poważną chorobą. Specjaliści zdiagnozowali u niej chorobę von Willebranda. Jest to dolegliwość, która powoduje problemy z krzepliwością krwi, prowadząc do przedłużających się krwawień. We wtorkowe popołudnie media obiegła informacja o śmierci 66-letniej aktorki.