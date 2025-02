Wszystkie MEDIALNE związki Magdaleny Cieleckiej

Ja nie mowie ze kazdy powinien miec dzieci. To sprawa indywidualna. Ale inaczej sie patrzy na zycie majac lat 20 a majac ponad 40. Ja nigdy nie chcialam jakos przesadnie miec dzieci. Myslalam beda to beda a jak nie to trudno. Teraz majac dwoch synow I 42 lata mysle sobie ze warto miec dzieci. Jestesmy po slubie 18 lat I nie zaluje bo to szczesliwe lata. Nie czuje sie staro, mam swoje pasje, zainteresowania, czas dla siebie. Ale jak mysle o przyszlosci to ogarnia mnie ogromne szczescie ze kiedys beda wnuki, ze nawet jesli nie daj Boze strace meza to jest ta przyszlosc, jest na co czekac.