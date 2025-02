Magdalena Cielecka spędza czas w Paryżu z BYŁYM i OBECNYM partnerem. Fajnie mają?

W 2019 roku media zaczęły rozpisywać się o bliskiej relacji Magdaleny Cieleckiej i Bartosza Gelnera. Od początku budziła ona kontrowersje ze względu na wynoszącą 16 lat różnicę wieku między aktorami. Para niechętnie ujawnia także szczegóły swojego związku, a ich wypowiedzi na ten temat są zazwyczaj zwięzłe i ostrożne.

Strach przed wejściem w związek był też we mnie. To nigdy nie jest łatwe. Uważam, że nasz gatunek potrzebuje drugiej osoby do funkcjonowania, ale do budowania relacji podchodzę ostrożnie. Nie lubię sformułowania "motyle w brzuchu". Boję się popaść w euforię, która za chwilę się wypali i zostanie pustka - wyznał Gelner w "Twoim Stylu".

Nie jest żadną tajemnicą, że Magdalena Cielecka przed laty spotykała się z Andrzejem Chyrą. Gdy się poznali, każde z nich było już w innym związku. Aktorka spotykała się z Grzegorzem Jarzyną, a Chyra był mężem Marty Kownackiej. Niestety, ich relacja nie przetrwała. Oboje mieli silne osobowości, a według nieoficjalnych doniesień skłonność aktora do flirtowania miała być jednym z głównych powodów napięć i kłótni między nimi.

Przede wszystkim media szukają sensacji. Nie miałem nawet świadomości, że to tak funkcjonowało powszechnie. Po prostu nie miałem czasu, żeby obserwować, co się dzieje wokół. Gdybym wiedział, to bym to lepiej rozegrał - mówił Chyba u Żurnalisty.

Wygląda na to, że po rozstaniu para zachowała przyjacielskie stosunki, co potwierdzają relacje, które od kilku godzin zamieszczają na Instagramie. Cielecka i Gelner spędzają romantyczny czas w Paryżu, odwiedzając muzea, a towarzyszy im… właśnie Chyra. Co więcej, aktor zapozował do zdjęcia ze swoim "następcą", a ich uśmiechy sugerują, że łączy ich serdeczna relacja.

Chyra nie odmówił sobie także zdjęcia z Cielecką. Ciekawa relacja?

