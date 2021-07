WSZYSTKIE TWARZE Kitty Spencer! Tak świeżo poślubiona bratanica księżnej Diany zmieniała się na przestrzeni lat (ZDJĘCIA)

O niespodziewanych zaślubinach Kitty Spencer i Matthew Lewisa z ostatniego weekendu do dziś piszą media z całego świata. Zaledwie 30-letnia bratanica księżnej Diany na swojego wybranka wytypowała dwukrotnie starszego multimilionera, co już samo w sobie okazało się szalenie atrakcyjnym tematem do dyskusji. Na dokładkę panna młoda wystąpiła także na weselu nie w jednej, nie w dwóch, ale pięciu zapierających dech w piersiach sukniach spod igły duetu Dolce&Gabbana.