Wtulona w męża Margaret pozuje w fantazyjnym bikini na meksykańskich wakacjach (ZDJĘCIA)

Margaret od lat działa w branży muzycznej i uchodzi za jedną z najpopularniejszych polskich artystek. W ostatnim czasie w życiu wokalistki bez wątpienia dużo się działo. Jamroży postanowiła na jakiś czas wycofać się ze świata show biznesu, wzięła ślub w Peru, a w końcu powróciła z nowym, rapowym albumem. Niedawno w rozmowie z Pudelkiem Margaret przyznała, że w pewnym momencie zaczęła czuć się przytłoczona zawodowymi obowiązkami, co stało się impulsem do życiowych zmian.

Aktualnie Margaret stara się wykorzystać nieco wolnego czasu, by naładować akumulatory po intensywnym sezonie koncertowym. Jakiś czas temu wokalistka ogłosiła instagramowym, że w związku z końcem lata przechodzi na "tryb no make up". Ostatnio postanowiła natomiast odpocząć od polskiej jesieni i wybrała się na rajskie wczasy do Meksyku wraz z mężem KaCeZetem i przyjaciółmi, w tym Katarzyną Sawczuk.