Wybory prezydenckie 2020. PKW informuje o cząstkowych wynikach

500 plus powinno dotyczyć wyłącznie rodziców pracujących od 1/2 etatu lub mających dzieci do 3 roku. Potem przedszkole i do pracy. Jeżeli nie pracują, to znaczy, że nie są w stanie utrzymać dzieci. Mało kto myśli o tym co będzie jak te dzieci z 500 plus skończą 18 lat. Kto wtedy będzie utrzymywał ich bezrobotnych rodziców? Alimenty od tych dzieci? Jestem mamą trójki dzieci, pracujemy z mężem, pobieramy świadczenia 500+ bez poczucia żerowania na czyjejś ciężkiej pracy.