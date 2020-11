Wybory w USA. Joe Biden o krok od zwycięstwa w Pensylwanii. Radosław Sikorski już gratuluje mu wygranej...

Aha 2 godz. temu zgłoś do moderacji 434 41 Odpowiedz

Trump jako jedyny od 4 lat nie prowadził wojny, mówi prawdę o władzy/masonach, o WHO, zerwał kontakty z WHO, zburzyl mur (ktory przyczyniał się do sprowadzania dzieci tym samym ograniczyl pedofilie illuminatom) - nazywany szowinistą i niepowaznym , bo media dbają by był odbierany jako rasista i szowinista( Co ciekawe ma poparcie u czarnoskórych) Obama rzucał bombe za bombą -otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Illuminatii, terrorysta. Media(masoneria) wykreowały go na idealnego prezydenta i ludzie wciąż (np tutaj) potrafią przywoływać jego nazwisko przy najlepszym władcy USA. Biden to ten sam sort co Obama i Clintonowie. to naprawdę przykre.