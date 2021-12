Wyciekły kolejne zdjęcia Jeffreya Epsteina. Wypoczywał w posiadłości KRÓLOWEJ ELŻBIETY...

Elo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 112 26 Odpowiedz

Jeśli facet był najlepszym przyjacielem księcia Andrzeja to dziwne, żeby spotykali się po jakichś zakamarkach, mając do dyspozycji posiadłości na całym świecie. Epstein był obrzydliwie bogaty-wiec każda osoba wspierająca jego biznes przyczyniła się poniekąd do molestowania. Czy swiadomie? Coz. Należy tu jeszcze podkreślić, ze większość dziewczyn sama szukała do niego kontaktu, a sady w USA ukierunkowały zależność od trudnej sytuacji w jakiej się znalazły. Czy jeśli zatem jestem obecnie w trudnej sytuacji to mogę robić co mi się podoba a winą obarczyć innych? No nie wiem.