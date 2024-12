Wydekoltowana Ewa Farna bryluje na rozdaniu prestiżowych nagród w Czechach

Ta dalej leci na dwa baty. Tam narzeka na Polaków, u nas mówi że jest Polką a Czesi źli. Po pierwsze, prowadziła po pijaku i doprowadziła do wypadku,auto do kasacji, więc od razu out się należy, po drugie jaka kariera? Po trzecie w Polsce istnieje od wielu lat tylko z powodu gadania bez przerwy o swojej tuszy. Po czwarte, to nie jest body positive,to jest nadwaga. Ponadto to kombinatorka i tylko udaje swojską - wiele lat temu dostala się na UW na prawo tylko dlatego,że startowała jako Czeszka i zabrała miejsce bardziej utalentowanym.i co? Chyba nawet semestru nie potrafiła skończyć. Glos ma, ale po pijackiej akcji i tym biadoleniu o ciele niech lepiej spod kamienia nie wychodzi.