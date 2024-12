Wydekoltowana Kinga Rusin chwali się, że przekonała 82-letnią mamę do podróżowania: "Właśnie eksploruje Oman"

Kinga Rusin chwali się, że przekonała 82-letnią mamę do podróżowania

Mamę też przekonałam do podróżowania! Moja mama, lat 82, wybacz, mamo, ale to ważne w kontekście tej wypowiedzi, eksploruje właśnie z przyjaciółkami Oman (trzecie zdjęcie w galerii) i, jak sama mówi: "Jakby co, walizkę mam zawsze spakowaną". Moja krew - czytamy na profilu dziennikarki.

My ciągle nienasyceni Kambodżą, ale popatrzcie tylko na ten wodospad! I na "the best of", które zamieściłam w galerii do tego postu (koniecznie z dźwiękiem). Telefon zaraz mi pęknie od mnogości zdjęć i filmów. A muszę zachować jeszcze miejsce na kolejne państwo, które właśnie przed nami! - podsumowała.