"Wyklęta" J.K. Rowling posyła nieśmiałe uśmiechy na premierze filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" (ZDJĘCIA)

Ostatnie miesiące nie były dla J.K. Rowling najłaskawsze. Pisarka, której popularność i liczący miliardy funtów majątek przyniosła literacka seria o Harrym Potterze, podpadła opinii publicznej. Przypomnijmy: poszło o jej twitterowy komentarz, kpiący z pojęcia "osoby menstruujące" (to termin odnoszący się do wszystkich osób, które menstruują, czyli także mężczyzn transpłciowych i osób niebinarnych). Później fani jeszcze kilka razy wytykali pisarce transfobię, a ostatecznym pocałunkiem śmierci tak zwanej cancel culture (kultury wykluczenia), było niezaproszenie jej do "Powrotu do Hogwartu", czyli show wyprodukowanego przez HBO z okazji 20. rocznicy premiery pierwszego filmu o młodym czarodzieju.