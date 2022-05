Wylaszczona Małgorzata Rozenek odsłania kulisy urodzinowej balangi Radosława Majdana: znani goście, rockowa kapela i widok na PKiN (ZDJĘCIA)

ludwikXXV 16 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

O, co to się stało z bujną czupryną Pysiuli czy też Pączusia, bo już się gubię w tych pseudo Pani Perfekcyjnej??? Na foto z wylotu do Miami miała burzę włosów, a tu żałosne piórka... Porównując Małgorzatę Majdan z czasów Perfekcyjnej do dzisiejszej, to mamy do czynienia z nowym przypadkiem Beniamina Burtona...tylko trzeba bardzo uważać, bo wiadomo, jak ten przypadek się zakończył...