Poruszony Radosław Majdan wybucha płaczem na widok niespodzianki z okazji 50. urodzin (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan już od kilku dni wypoczywają w słonecznym Miami. Perfekcyjna postanowiła bowiem hucznie uczcić 50. urodziny męża i zafundowała mu bilety na odbywający się na Florydzie wyścig Formuły 1. I tak w niedzielę para miała okazję na żywo podziwiać Grand Prix Miami i dopingować ulubionego kierowcę, Lewisa Hamiltona. Gdy emocje po wyścigu nieco opadły, małżonkowie oddali się natomiast błogiemu relaksowi.

Bilety na Grand Prix Miami nie były jednak jedyną urodzinową niespodzianką, jaką Małgorzata Rozenek sprezentowała Radosławowi Majdanowi. We wtorek, dokładnie w dzień urodzin piłkarza, Perfekcyjna przywitała męża, serwując mu śniadanie do łóżka. Gosia wkroczyła do hotelowej sypialni uzbrojona w tacę z kawą, owocami, butelką szampana oraz udekorowaną świeczką urodzinową babeczką. Niestety pojawił się pewien problem. Rozenek nie mogła bowiem zapalić świeczki...

Jest tylko jeden problem, czego nie przewidziałam w Stanach Zjednoczonych. Nie mam jak zapalić świeczki. Chodzę po całym hotelu, przyrzekam, szukam świeczki do zapalenia, nie ma zapałek, nie ma zapalniczki. Mówię, że chodzi o birthday cake, a ona mówi: ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowych nie możemy Ci dać źródła ognia, szczególnie do pokoju - żaliła się Radziowi.

Po śniadaniu na Radka czekał kolejny prezent. Najbliżsi i przyjaciele piłkarza nagrali bowiem dla niego specjalny filmik, w którym złożyli mu urodzinowe życzenia. W wideo nie zabrakło także archiwalnych ujęć Majdana.

Perfekcyjna z nieskrywaną dumą wręczyła leżącemu w łóżku mężowi smartfona z nagraniem, następnie zaś rozsiadła się na materacu i starannie dokumentowała reakcję Radzia - którą później udostępniła na InstaStories. Majdan nie ukrywał wzruszenia wyjątkowym podarunkiem od bliskich mu osób. Oglądając nagranie, celebryta nieustannie zanosił się śmiechem, a w pewnych momentach ocierał nawet łzy.

Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za te wspaniałe życzenia, za to, że zadaliście sobie tyle trudu, za te piękne, wspaniałe słowa, za tyle energii. To są takie momenty, kiedy zdajesz sobie sprawę, jak wielu fantastycznych ludzi podczas swojego życia poznałeś. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i byliście w moim życiu, pięćdziesięcioletnim już. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz dziękuję - dziękował bliskim już po seansie.

Rozenek nie zapomniała także uczcić 50. urodzin Radosława, publikując na Instagramie specjalny wpis. Celebrytka udostępniła na swoim profilu wspólne zdjęcie z mężem wykonane na plaży w Miami, które opatrzyła krótkim wyznaniem miłości.

Kocham Cię za wszystko, co razem przeszliśmy i kocham Cię w oczekiwaniu na wszystko, co ma nadejść - napisała.

Majdan również postanowił opublikować na swoim instagramowym profilu urodzinowy wpis. Jako świeżo upieczony 50-latek piłkarz pokusił się nawet o małe życiowe podsumowanie. Nie zabrakło także słów podziękowań skierowanych w stronę Małgosi.

No i w końcu nadszedł ten dzień kiedy 5-pojawia się z przodu. Gdyby ktoś 10 lat temu pozwolił mi wybrać, jak w wieku 50 lat miałoby wyglądać moje życie, wybrałbym tę samą drogę. Dziękuje Wam moi drodzy, za tyle fantastycznych życzeń, ciepłych słów i pozytywną energię, jak można zobaczyć na IS @m_rozenek. Człowiek z wiekiem staje się coraz bardziej wrażliwy. Dziękuje Ci Małgosiu, za to, że mogę z Tobą dzielić moje zwariowane, acz rodzinne życie i za ten cały trud, jaki sobie zadałaś organizując to wszystko pozostanie to w mojej pamięci na zawsze - napisał wdzięczny Majdan.

Zobaczcie, jakie urodzinowe niespodzianki zafundowali Radosławowi Majdanowi najbliżsi.