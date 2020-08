Wyluzowana Małgorzata Rozenek pozuje z Henryczkiem w obiektywie najstarszego syna: "CHWILO TRWAJ" (FOTO)

Ewa R 58 min. temu zgłoś do moderacji 207 20 Odpowiedz

Ma fajne życie, jest jej dobrze, chwali się. Ładni, fajni, zdrowi ludzie. Jeśli im jest dobrze, to git. Z zazdrości nieraz hejtowalam, ale zmieniłam partnera z niedojrzałego na mądrego, pięknego mężczyznę, który mnie kocha. Nawet swoje wprawki wstawia do komentarzy, a wszystko przemyślane i mądre. Gosiu szacun za to co osiągnęłaś z Radkiem. A dla dzieci buziole. 💪💪❤️❤️❤️