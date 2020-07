Wyluzowana Marina z gracją POPIJA KAWKĘ na pokładzie prywatnego samolotu (FOTO)

Mia 12 min. temu zgłoś do moderacji 18 9 Odpowiedz

Ludzie ale wy jesteście zalosni. Czy ona was pyta czy zazdroscicie ? Nie ktos inny pisze newsy pod katem zazdrosci, sugerujac juz wasze podejscie do jej osoby. Szczesny zarabia 350 tysi miesiecznie. Malo kto ma taki hajs. Sama Marina z reklam ma pewnie z 10-20. Tys. Moje drogie Panie. Gdyby wasz mąż zarabial tyle, to z honorem i czolobitnie i z wasza inicjatywa spisalybyscie rozdzielnosc majatkowa ? Jasne i lataly ambitnie do roboty na pelen etat ? Akurat. to ze on jest wybitnym bramkarzem, nie znaczy ze ona musi byc niewiadomo kim i zarabiac tyle samo. Ożenił sie z nia bo ja kocha a nie zeby z nia rywalizowac kto wiecej zarobi. Co to za teksty że ona zyje na koszt meza, kazda z was by tak zyla. A ze wrzuca cos na swoj profil? To jej profil, niech wrzuca co chce. Nie ma musu wchodzic. A wiekszosc hejtujacych tu dam, pewnie zyje z zasilkow, 500+ albo marnych pensyjek w zabce i wazy tyle co 4 Mariny. A laska jest piekna i ma fajny glos, robi ciekawe rzeczy w zyciu. Zycie na koszt męża to wstyd a na koszt podatnikow to juz nie? Wstyd kobity wstyd. Jak jestescie takie mądre to same zlapcie milionera, albo zacznijcie kopac piłę do bramy-moze wam ktos zaplaci. Jeju co za zawisc.