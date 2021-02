Wyluzowany Michał Szpak pozdrawia z egzotycznych wakacji (ZDJĘCIA)

Michał Szpak, podobnie jak inni artyści, z powodu pandemii koronawirusa musiał mocno ograniczyć swoją działalność zawodową. Ostatnim dochodowym przedsięwzięciem był dla niego udział w The Voice of Poland. Choć to właśnie podopieczny Michała kolejny raz wygrał program, Szpak raczej nie cieszy się specjalnymi względami w TVP.