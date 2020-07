Wypoczęta po wakacjach Natalia Siwiec ubolewa: "Jak się nie zabierze dziecka, to SIĘ TĘSKNI"

Idzienowe 20 min. temu zgłoś do moderacji 42 0 Odpowiedz

Idzie koniec poprzerabianych, plastikowych ikon instagrama, które tak naprawdę istniały tylko po to, by zadowalać oczy podstarzałych playboyów. Zobaczcie w kogo inwestują marki, natura przebija się do biznesu, plastik się kończy. Bądźcie świadowymi konsumentkami kochane. Nie wspierajcie firm zatrudniające panie promujące się byciem escortem czy też zamieszane w różne afery z wykorzystywaniem innych. Od waszej zakupowej decyzji zmiany zależą.