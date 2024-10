Wyraźnie zmęczona Kate Moss zmierza CHWIEJNYM krokiem do hotelu. Internauci dopytują: "Gdzie jest jej ochrona?"

Organizowane w różnych zakątkach świata tygodnie mody to nie tylko okazja do zapoznania się ze stylizacyjnymi propozycjami na kolejne sezony. Po całym dniu oglądania pokazów pobliskie kluby i restauracje kuszą ofertą hucznych, zakrapianych imprez, na których nie brakuje wielu znanych nazwisk. Kate Moss zdecydowała się więc ubarwić swoje życie towarzyskie, uczestnicząc w jednej z nich.

Kate Moss miała problemy z utrzymaniem równowagi

Kate Moss została zauważona, jak wracała do hotelu po jednym z przyjęć wieńczących Paris Fashion Week. Ubrana w mini sukienkę 50-latka zupełnie nie przejmowała się błyskami fleszy, do których zdążyła przywyknąć na przestrzeni całej kariery. Filmik zamieszczony na TikToku pokazał jej krótką przechadzkę do miejsca noclegu, będącą dla niej prawdziwym torem przeszkód. Zmęczenie dało się modelce we znaki, o czym świadczył jej slalom na prostym odcinku drogi i wyraźne problemy z wejściem na schodki. Części oglądających to nagranie zdecydowanie nie było do śmiechu.