Wyrzucona z TVP Marcelina Zawadzka precyzuje: "Nie zostałam ZWOLNIONA"

zniesmaczony 13 min. temu

przekrety vatowskie mialy byc surowe karany przez pisowskie wladze. to jakim prawem to dziewcze jeszcze chodzi na wolnisci? moze mataczyc? jak zwykle prawo nie dla vipow, niezkych 4liter, znajomych krolika itd. caka reszta juz dawno bylaby zmieciona z tego padolu przez skarbowke. coscie zrobili z moja ojczyzna? ale wlascicieli malych sklepikow trzeba pilniwac bo jezzcze zlodzieje nie ibniza pietruszku z 6zl na 5,7 i sie nimi pan premier z uoikiem zaraz zajmie. ale nie panna z milionowymi przekretami, swiecaca kuprem , coraz to nowych wakacji ona przeciez przemielila tylko fakturki na miliony to co tam. nie to co spekulant ze spozywczego ba rogu.