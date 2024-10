Występ Celine Dion na igrzyskach olimpijskich w Paryżu był z PLAYBACKU?! We francuskich mediach wybuchł skandal

Może i zaśpiewała z playbacku, ale jaki był show. Niezależnie od sytuacji to mimo wszystko trzeba mieć głos i talent żeby było co zapisać i później odtwarzać. Najwięcej krytyki płynie oczywiście od pseudo "gwiazd" co to na żywo jak zawyją to nawet laikowi uszy więdną a co gorsza nawet z taśmą nie potrafią się zgrać.