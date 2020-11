Maryla Rodowicz wciąż ubolewa nad swoją sytuacją: "Musi być lepiej, bo GORZEJ BYĆ NIE MOŻE"

samasól 33 min. temu zgłoś do moderacji 2 11 Odpowiedz

Ludzie to jest kobieta, która przywykła do życia w luksusie.Ma już swoje lata, nie bądźmy tacy ostrzy w ocenie. To że narzeka to takie oko do wszystkich którym ciężko. Maryla ma majątek, pewnie zaczęła zaglądać do oszczędności, a tego nie lubi. Lubi wartko płynący strumieni gotówki i brak troski. Ja jej współczuję.