Wywiad z Meghan i Harrym nie zostałby wyemitowany, gdyby... KSIĄŻĘ FILIP ZMARŁ

W połowie lutego brytyjskie media zelektryzowała wiadomość o tym, że mąż królowej Elżbiety II , książę Filip , trafił do szpitala. Choć Pałac Buckingham zapewniał, że 99-latek jest pod najlepszą opieką, wielu Brytyjczyków spodziewało się najgorszego.

Hospitalizacja księcia zbiegła się z czasem emisji "wstrząsającego" wywiadu Oprah Winfrey z Meghan Markle i księciem Harrym. Wielu uznało to za wyjątkowy nietakt, a nawet przejaw bezduszności byłych royalsów.

Ten wywiad został nagrany, zanim książę Filip trafił do szpitala. Gdyby coś, nie daj Boże, mu się stało, wywiad nie zostałby wyemitowany w tym konkretnym czasie - ujawniła dziennikarka w swojej audycji Gayle King in the House.