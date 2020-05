Wzburzony Maciej Stuhr uderza w Jarosława Kaczyńskiego: "Jest NARKOMANEM! Taki pęd po władzę to coś niebywałego"

ewka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 37 9 Odpowiedz

Kiedyś uważałam go za mądrego, dowcipnego, potrafiącego zachować się młodego człowieka, no i czar prysł. Ani mądry, ani już młody i dowcip ciężki wręcz chamski. I nagle okazuje się że wybory już go nie interesują? Przyznaj po prostu, że nie ma na kogo głosować a nie atakuj wiecznie Kaczyńskiego, bo on jeden ma wizję Polski a reszta szuka tylko źródła zysku dla siebie.