Wzruszeni Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują Dzień Ojca: "Jeszcze trochę minie, zanim Henio narysuje tacie laurkę" (ZDJĘCIA)

Przyjście na świat małego Henryka okazało się szczególnym wydarzeniem zwłaszcza dla Radosława Majdana - dla piłkarza jest to bowiem ojcowski debiut. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz jest wręcz stworzony do bycia tatą i sam przyznaje, że najchętniej spędzałby z synkiem każdą wolną chwilę.