Young Leosia SPADŁA ZE SCENY. Bolesną wpadkę uchwyciły kamery (WIDEO)

Agg90 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ale co by nie mówić wstała, otrzepała się i nie zrobiła z tego dramy. Jakby jakaś inna „gwiazda” miała taką sytuację zaraz by były sugestie że źle się poczuła a w ogóle to wina organizatora i pozew byłby grany 😂