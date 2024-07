Youtuber pokazał paragon z restauracji Anny Woźniak-Starak. Do akcji wkroczyła SKARBÓWKA

Luwe 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie podobają mi się i się ci młodzi rozpieszczeni faceci, co nagrywają jak jedzą i publikują to na YouTube, że niby oceniają i to takie cool. Widziałam go raz jak jadł, nie miał nic ciekawego do powiedzenia a tłuszcz i ślina kapały naokoło. Pewnie się chełpi że pracuje tak "jak lubi". Ja nie dowiedziałam się kompletnie niczego z jego filmów, a patrzenie na to mnie obrzydzało. Pamiętam jak siorbał zupę w samochodzie z kolegą. 🥴 Miałam odruch wymiotny. Wiecie co powiedział? Że zupa jest dobra.