Zaaferowany zakupami Michał Koterki PARKUJE NA ZAKAZIE. Udało mu się uniknąć mandatu (ZDJĘCIA)

Nie lepiej zachował się Michał Koterski, który przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie dorabia chałturząc na polonijnym festiwalu Taste of Zakopane. Aktor weźmie także udział w Pieszej Polonijnej Pielgrzymce do Merrillville w stanie Indiana. Zanim jednak opuścił Polskę, solidnie przygotował się do wyjazdu. Odwiedził w tym celu butik znajdujący się nieopodal Placu Trzech Krzyży w Warszawie. W tym miejscu znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczy z cudem, więc gwiazdor zdecydował się złamać przepisy i zaparkował na zakazie. A może po prostu nie zauważył znaku drogowego, bo był zaaferowany rozmową przez telefon? Jedno jest pewne - miał ogromne szczęście, że w pobliżu nie było funkcjonariuszy, bo mogłoby się to skończyć mandatem w wysokości 100 złotych i 1 punktem karnym.