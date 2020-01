Zaangażowana Maffashion zachęca do pomocy dla Australii. Fani: "Zaadoptowała JEDNEGO misia za 300 złotych"

Jestem mamą! Tak! Ja również dołączyłam do grona wirtualnych opiekunów koali, które zagrożone są całkowitym wyginięciem. Mój podopieczny Balmoral mini ważył zaledwie pół kilograma - napisała. Taka adopcja zajmuje dosłownie chwilę! Zachęcam Was do zostania wirtualnymi rodzicami. Koszt (roczny) tej adopcji nie jest duży. Jeden miś może mieć wielu opiekunów! - zaapelowała do swoich followersów.