Izabela Janachowska pokazuje synka i TŁUMACZY SIĘ z akcji dla Australii: "Małe gesty mają wielką moc"

Juki 55 min. temu

I co oni obsypia ta gotówka ogień, żeby zgasł czy jak? Co racja to racja, nadmierna chciwość ludzka, konsumpcjonizm,potrzeba posiadania więcej niż nam potrzeba jest przyczyną wszystkich wojen i niszczenia naszej planety. Zero szacunku do środowiska,.flory, fauny, liczy się tylko zagarnąć jak najwięcej dla siebie. To początek naszego końca...