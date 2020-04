Zaangażowany Grzegorz Krychowiak edukuje, jak ściągać rękawiczki i maseczkę. Internauci: "Człowiek wielu talentów"

Koronawirus od tygodni jest w mediach tematem numer jeden i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic się w tej kwestii nie zmieni. W uświadamianie, jak duże zagrożenie stanowi rozprzestrzeniający się w zawrotnym tempie wirus, zaangażowała się rzesza gwiazd i celebrytów. W sieci nie brakuje zatem wpisów nawołujących do mycia rąk czy licznych "selfies" w maseczkach. Choć większość znanych osób ogranicza się do udostępnienia zdjęcia z domowego zacisza okraszonego hasztagiem "zostań w domu", znajdują się i tacy, którzy starają się o nieco bardziej rzeczowy "content".