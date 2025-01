Żabson parkuje teslę na zakazie i przejeżdża na czerwonym świetle

Żabson , właściwie Mateusz Zawistowski, zadebiutował na rodzimej scenie muzycznej w 2015 roku, wydając minialbum "NieKumam". Największą sławę przyniósł mu utwór "Sexoholik", nazywany żartobliwie przez fanów "nowym hymnem Polski". Działalność artystyczna Żabsona nie ogranicza się jedynie do muzyki - raper często angażuje się w projekty modowe, a niedawno nawiązał współpracę z Frizem i wystąpił w kilku internetowych formatach.

Czytelnikom kolorowych portali doskonale znane są prywatne perypetie 30-letniego artysty. Swego czasu Żabson romansował z Fagatą, a w 2021 roku oficjalnie ogłosił, że jest w związku z youtuberką Lilą Janowską . Choć przez ostatnie miesiące sporo mówiło się na temat rzekomego kryzysu w ich relacji, zdaje się, że gwiazdorski duet wciąż pała do siebie miłością.

Awansując do grona najpopularniejszych raperów w Polsce, Żabson przyciągnął uwagę stołecznych paparazzi, którzy coraz częściej dokumentują jego codzienne poczynania. W ostatnim czasie 30-latek został kilkukrotnie przyłapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego. Nie inaczej było tym razem - odziany w czapkę-uszatkę raper zaparkował swoją błękitną teslę na zakazie, a następnie pomaszerował po kawkę na wynos. To nie koniec występów. Udokumentowano również moment, w którym gwiazdor szarżował luksusową furą - najpierw wyminął auto, przekraczając podwójną linię ciągłą, a następnie bez skrupułów przejechał na czerwonym świetle. Zdaje się, że kierowca jadący przed nim również złamał przepisy, co dokładnie widać na wykonanych z ukrycia fotkach.