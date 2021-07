Zachwycona ostrygami za 700 złotych Julia Wieniawa kończy ucztę i bierze przysmaki na wynos (ZDJĘCIA)

gość 37 min. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

Jeśli ktoś z was nie jadł i zazdrości takiego fensi jedzenia to powiem wam, że niczego nie tracicie. Większość tych superdrogich dań jest nijaka, niewarta wspominania. Wina po 5-10tys smakują tak samo jak te za 100 czy 200zł... Ostrygi, mule srule, kawiory to zwykłe onanizowanie się nad ceną i nic więcej.