Żądna przygód Kinga Rusin zasuwa brzegiem Pacyfiku na gniadym RUMAKU: "Jazda metodą NATURALNĄ"

W ubiegłym roku Kinia wyjątkowo upodobała sobie Malediwy . Ostatnie tygodnie poświęciła już natomiast bajkowej Kostaryce , z której co rusz relacjonuje relaksujące kąpiele w gorących źródłach nieopodal wodospadu. Naturalnie to niejedyne atrakcje oferowane przez raj z Ameryki Centralnej. Równie kojące co plumkanie się w źródełku może być przecież pędzenie na koniu wzdłuż wód pięknego Pacyfiku w godzinach porannych .

Gdzie najlepiej o 7 rano? Na koniu, na plaży. Dzika plaża na wybrzeżu Pacyfiku, Kostaryka. No nie powiem, przyjemne uczucie. Słońce już całkiem, całkiem wysoko, ale jeszcze nie ma takiego totalnego upału, w związku z czym można sobie pójść na spacer. Konie, co warto podkreślić, przygotowane do jazdy metodą naturalną. Nie mają żadnych kiełzn w pyskach, tylko na sznurku. (...) Powiedziano mi, że się zatrzyma, jak będę chciała. Zaraz się okaże - zdradza uśmiechnięta od ucha do ucha Rusin na nagraniach, na których możemy zaobserwować, jak Django pruje kopytami płyciznę.